広島の新井貴浩監督が１７日、オリックスとのオープン戦後にドラフト３位・勝田成内野手（近大）がへんとう炎であることを明らかにした。勝田は１５日の阪神戦の試合前練習に参加したものの、体調不良で同戦を欠場していた。新井監督は「ちょっとまだ熱が引かないので。へんとう炎ということだから、（再合流を）見送るというか、体調を整えるという感じです」と語った。勝田はここまでオープン戦で１２試合に出場し、打率・