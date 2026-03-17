WBCも「あと1試合」にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク5位のベネズエラが14位のイタリアに4-2で逆転勝ち。侍ジャパンが準々決勝で屈した中南米の強豪が史上初の決勝進出を果たした。この結果を受け、野球ファンが気づいた事実が「WBCはあと1試合」。早くも“ロス”を懸念する声が上がっている。気づけば、5日に開幕したWBCも全4