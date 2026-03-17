巨人は１７日、ヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に３―２と逆転勝ち。阿部慎之助監督（４６）は、先発・戸郷翔征投手（２５）について「もっと状態は上がってほしいなっていう願いもある」と発破をかけた。今季３度目の登板となった戸郷は、初回から先頭・長岡を右飛に仕留めるも、続くサンタナに初球１４６キロの高め直球をとらえられ、左中間への先制ソロを浴びた。２、３回は３人斬りで無失点。だが、４回一死二、三