ファッションの一部として取り入れたい小物類も充実している【3COINS（スリーコインズ）】から、見つけたら即買いしたくなりそうなアイテムをピックアップしてお届け。お仕事にもレジャーシーンにも幅広く使える2WAYトートバッグや、ラインストーンがキラキラ光り使うたびに気分が上がるパスケースなど、見た目も実用性も備わった優秀アイテムが登場。周りからも「本当にスリコなの？」と驚か