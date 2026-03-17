umbrellaが2026年3月14日、地元OSAKA MUSEにて結成16周年記念ワンマン＜umbrella 16th anniversary ONE MAN【超アマヤドリ】＞を開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライヴ写真◆◆◆降りしきる雨の中を生きのび、やがては運命に目覚め、遂に革命を志すまでに至ったumbrellaというバンドのリアルな姿がそこには在った。“心に傘を”との想いからumbrellaと名乗り、彼らがバンドを始動させたの