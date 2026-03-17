グラビアアイドル・十味（とーみ）が16日に発売された「週刊スピリッツ」の表紙＆巻頭に登場した。 【写真】このアングルでこの表情はズルい！あざとさ満点 自身のインスタグラムには、白の衣装で“ギュッ”としたポーズの画像を掲載。【お知らせ】と題して「＃週刊スピリッツさんの表紙に掲載して頂いています」とストレートに報告した。「王道カワイイも、クールカジュアルもぎゅっと詰まった1