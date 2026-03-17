ヤクルト・池山監督が17日、27日の広島戦（マツダ）の開幕オーダーで1番に長岡秀樹を起用すると明言した。前日の激励会で4番・オスナを明かしたのに続き、リードオフマンの指名。「当然、出塁に重きを置いているので」と、24年に最多安打のタイトルを獲得した24歳に期待した。長岡自身は7年目で初の開幕1番。「1打席でも多く回ってきてほしいタイプなんで。僕は1番が一番好き」と話した。また、指揮官は投手の8番起用の考