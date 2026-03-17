◇オープン戦ヤクルト2ー3巨人（2026年3月17日東京D）ヤクルト・池山隆寛監督が、初めて赤いマスクを着用して指揮を執った。60歳の還暦。真っ赤なマスクは友人にプレゼントされたといい「シーズン中も使うと思う」と笑顔で話した。マスク姿といえば日本ハム・新庄監督のトレードマーク。ヤクルトは20日からは敵地エスコンフィールドで日本ハム3連戦があり、指揮官は「いいタイミングでね。北海道遠征もあるので」と、