シャオミは、最新Androidスマートフォン「POCO X8 Pro」を発売した。価格は8GB＋256GBモデルが5万9980円、8GB＋512GBモデルが6万9980円、12GB＋512GBモデルが7万4980円。 本稿では、POCO X8 Proのクイックフォトレビューをお届けする。 外観 POCO X8 Proの大きさは約157.53×75.19×8.38mm、重さは201.47g。 ディスプレイは、約6.59インチ1.5K（2756×1268）のAMOLEDディスプレイ。リフレッ