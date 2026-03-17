ガルフ・エアは、サウジアラビアのダンマーム発着の臨時便の運航を開始した。3月15日から運航を開始したロンドン、ムンバイ、バンコクに加え、フランクフルトとナイロビを合わせた5路線を運航する。3月28日までの運航便が対象となる。バーレーン発着便の運航は現在も再開されておらず、予約客にはバーレーンからダンマームへの陸路移動とサウジアラビアの通過ビザの取得を支援する。