自分の子といえども、結婚して独立すれば別の家庭となるのだから、それまでとは精神的な距離感も違ってくるのが当然だ。ところが親は、ついつい「子どもかわいさ、孫かわいさ」で甘くなってしまう。はたと気付くと、自分たちの家計が追いつめられかけている人もいるようだ。【マンガ】礼儀正しい「息子の妻」から2日に一度LINEが…64歳女性が「うっとうしい」と感じる理由大事に育てた一人息子だから息子が結婚したときは、「もの