All About ニュース編集部のメンバーに調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、山形県の「銀山温泉 古勢起屋別館」です。※以下の情報は2026年3月17日21時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「銀山温泉 古勢起屋別館」銀山温泉のど真ん中で大正ロマンに浸る休日を編集部メンバー・Kが「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、山形県の「銀山温泉 古勢起屋別館」でした。・