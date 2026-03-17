知的で凛とした雰囲気が求められる弁護士役。落ち着いた立ち居振る舞いに加え、感情を丁寧に表現できる俳優ほど、役柄が引き立ちます。All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「弁護士役が似合う女性俳優」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：松嶋菜々子／38票2位にランクインしたのは、松