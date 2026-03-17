歌手の保科有里さんは3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛車に傷をつけられたことを報告しました。【写真】保科有里の身に起きた災難とは？「なんでこんな事するんでしょうね」保科さんは「昨日とある場所に停めていた私の愛車が、傷をつけられてしまいました」とつづり、1枚の写真を投稿。くっきりと傷がついた赤い車のドアのアップショットです。「人様の家の前ではありません、駐車禁止の場所でもありません。もちろん外車