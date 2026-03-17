Snow Manの渡辺翔太さん（33）が、化粧品メーカーの新ブランドムービーに出演。Snow Manのメンバーについて、また新生活を始める人にエールを送りました。渡辺さんが出演するのは『FLARUNÉ』の新ブランドムービー。CMのキャッチコピーにちなみ、“身近な人の意外な一面や新しい輝きを見つけた瞬間”を聞かれると「メンバーの深澤（辰哉）君です。表にいるときのフッカさん（深澤さん）って、すごくバラエティーチックな振る舞