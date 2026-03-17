「ボクシング・デイリースポーツ後援ゴールデンチャイルドボクシングＶｏｌ．１４４」（１７日、後楽園ホール）５４キロ契約の８回戦で安田聖典（２５）＝金子＝が、ジャクパン・サントン（３６）＝タイ＝を、１回１分５０秒ＴＫＯ勝ちした。これでデビューから負けなしの４連勝（３ＫＯ）。「反省点もあるのでもっともっと練習して、もっともっと強くなって、皆さんに喜んでいただける選手、期待に応えられる選手になりたい