今シーズンのインフルエンザは、例年に比べて1ヵ月早いタイミングで全国的に流行が始まり、現在も流行が続いています。インフルエンザの予防には、事前のワクチン接種が効果的とされており、これまでは腕に注射する「注射型ワクチン」が主流でした。その中で、2023年に承認され、2024年から接種可能となった点鼻ワクチン「フルミスト」が、痛くないワクチンとして注目を集めています。「フルミスト」は、鼻の中にスプレーして接種