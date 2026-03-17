「ボクシング・デイリースポーツ後援ゴールデンチャイルドボクシングＶｏｌ．１４４」（１７日、後楽園ホール）１戦１敗同士の戦いとなったスーパーライト級４回戦で、山下雄玄（２８）＝金子＝が白澤颯（３１）＝レパード玉熊＝を判定（２−０）で下し、プロ初勝利を挙げた。立ち上がりで相手に一気に攻め込まれた山下だったが、何とか立て直しその後は効果的なフックが何度も相手を捉えるなど優位に試合を進めた。最終ラウ