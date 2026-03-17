「ボクシング・デイリースポーツ後援ゴールデンチャイルドボクシングＶｏｌ．１４４」（１７日、後楽園ホール）メインのスーパーバンタム級８回戦で、元同級日本１２位の平野岬（２９）＝三松スポーツ＝が、小山涼介（２５）＝金子＝に圧勝した。開始１分弱でダウンを奪うとそこから猛ラッシュ。２度目のダウンを奪い１回１分５８秒ＴＫＯ勝ちした。昨年１月の日本スーパーバンタム級タイトルマッチで下町俊貴に判定負けから