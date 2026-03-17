１５日まで行われた自動車の世界ラリー選手権（ＷＲＣ）第３戦、サファリラリー・ケニアで日本勢３４年ぶりのＷＲＣ優勝を果たした勝田貴元（トヨタ）が１６日、オンラインで記者会見し、改めて喜びを語った。――篠塚建次郎さん以来日本人ドライバー２人目の快挙達成。優勝から一夜明けた今の気持ちは。「篠塚さんが３４年前、一つの歴史を作った。その２人目になれたことをすごく光栄に思うし、誇りに思う。今でもまだ実感