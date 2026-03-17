◇オープン戦巨人3―2ヤクルト（2026年3月17日東京D）巨人の阿部慎之助監督（46）が17日のヤクルト戦でオープン戦初先発した戸郷翔征投手（25）に奮起を求めた。「実績あるピッチャーだから、いいところもあったんですけど、物足りないなという率直な感想はあります」立ち上がりは直球主体で、初回1死から甘く入った真っすぐをサンタナに左中間に運ばれ先制ソロを被弾。2、3回は無安打投球も、4回先頭から連打を浴び、