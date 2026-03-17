「オープン戦、オリックス２−１広島」（１７日、京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督（４４）が試合後、ＷＢＣ出場を終えた宮城、曽谷、若月の３選手と対面したことを明かした。この日の練習前に３選手が球場を訪問。指揮官は「本当にご苦労様、という話と今後の調整プランについて話をした。気持ちの面？その確認もした。体も大丈夫で時差ぼけもない、と。心が燃え尽き系になるとか、確認したかったが、そんなこと