選考会を突破し、スペインでの育成プログラムに参加する永島澄空（永島登夢さん提供）将来は兄弟３人でサッカー日本代表入りを夢見る永島澄空（すかい）（１４）＝横浜市緑区＝が、スペイン１部リーグ「ラ・リーガ」とスポーツゲーム開発の「ＥＡＳＰＯＲＴＳ」が企画した次世代の有望選手を発掘するプロジェクト「ＮＥＸＴＧＥＮＤＲＡＦＴＳ（ネクスト・ジェン・ドラフト）」の選考に合格した。５月下旬から約１０日間、