巨人・戸郷翔征投手が１７日、ヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に先発。今季３度目の登板は５回５安打２失点、３奪三振２四死球の内容だった。初回先頭の長岡を右飛に打ち取ったが、続くサンタナに投じた初球の１４６キロ直球を左中間スタンドへ運ばれ、先制ソロを許した。その後は古賀を遊飛で仕留め、二死から４番オスナに右前打、橋本を四球を与えて二死一、二塁と走者を背負ったものの、岩田を左飛に抑えてピンチを脱