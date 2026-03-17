韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「찐（ッチン）」の意味は？「찐（ッチン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、言葉の前につけて使われることが多い表現です。「찐（ッチン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「本物の、本当の」でした！「찐（ッチ