オリックス・宮城大弥投手の妹で女優の宮城弥生が１７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。番組収録時には開幕前だった兄も出場するＷＢＣ観戦プランを明かす一幕があった。今回は「部活でスゴかった有名人」。冒頭、ＭＣの明石家さんまに「初めまして。お兄さんは今、（ＷＢＣ日本代表で）やってはるんやもんな。見に行くの？」と聞かれると「日本の試合は」と答えた宮城。さんまに「