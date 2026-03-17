お笑いタレントのあばれる君が１７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。高校時代、競技登山でインターハイに出場したことを明かした。今回は「部活でスゴかった有名人」。「僕、山岳部でインターハイに行ってるんですよ」と話し出した、あばれる君。「４人１組でチームになりまして、１００点の持ち点で減点方式で最終的に１００点に近いチームが優勝なんですよ」と競技内容を説明。「