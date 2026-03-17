◆オープン戦日本ハム５―５ＤｅＮＡ（１７日・エスコン）ＤｅＮＡのハンセル・マルセリーノ投手が、１イニングを３球で終わらせる快投で１軍生き残りを猛アピールした。５回に２番手で登板したマルセリーノは、田宮を１５１キロで中飛、矢沢を１５６キロで二ゴロ、五十幡も１５６キロで二ゴロと、いずれも初球の真っすぐで打ちとり、予定の１回を無失点で終えた。ドミニカ共和国出身で、昨年途中で育成から支配下に昇格し