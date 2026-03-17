◆オープン戦オリックス２―１広島（１７日・京セラドーム大阪）広島・新井貴浩監督が３登板ぶりに無失点の島内颯太郎投手を高評価した。ここ２戦は複数失点が続いていた勝ちパターン候補だが、この日は新球・フォークで中川を空振り三振に封じるなど２奪三振で１回パーフェクト。また、５回２失点の先発・森下暢仁投手に加え、６回に中川の打席でワンポイント起用したサイド右腕・益田についても言及した。以下は新井監督の