◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）ヤクルトのドミンゴ・サンタナ外野手（３３）が「２番・左翼」でスタメン出場。初回１死の第１打席で先制のソロを左中間席にたたき込んだ。巨人・戸郷とのマッチアップ。初球の高め１４６キロストレートを捉え、見事にアーチを描いた。オープン戦１２試合目での初アーチだった。「素晴らしかったです」と自画自賛。松元ヘッドコーチの発案による２番という打順には「