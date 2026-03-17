ティーン世代の毎日に寄り添うインナーとして注目されているブラトップ。そんな中、「Wing Teen（ウイング ティーン）」から、人気シリーズをベースにした新商品［シンクロブラトップ for Teen］が登場しました。成長期の体型に合わせた設計で、ラクな着ごこちとフィット感を両立♡制服や私服にも合わせやすく、毎日快適に過ごせるよう考えられたブラトップです。中高生のリアルな声をもとに開