俳優の大泉洋さん（52）、斎藤工さん（44）、池松壮亮さん（35）が、アルコール飲料の新CM発表会に登壇。息の合った掛け合いを披露しました。イベントでは、レモンを使った商品にちなみ、3人そろって“レモンの皮むき”に挑戦。斎藤さんが「先ほど裏で大泉さんが“（皮が）途切れたら契約がそこまでだ”、そのくらいのモチベーションでやろうっていう」と話すと、大泉さんは「途中で切れたら、今日ここで契約終わりますから」と自