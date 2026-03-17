レクサス「RX」サイズの3列7人乗りSUV！かつて「MG F」などのライトウェイトスポーツカーで名を馳せた英国の老舗ブランド「MG」が2026年3月11日、ブランド初となる3列シート7人乗りのSUV新型「MGS9 PHEV（プラグインハイブリッド）」を発表しました。MG（モーリス・ガレージ）といえば、日本では歴史あるオープンスポーツカー「MG F」のイメージが強いかもしれません。【画像】超カッコイイ！ これがレクサス「RX」サイズの新