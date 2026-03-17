大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集『I myaku you.』（撮影：てんてん／監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス／フェリシモ）が2026年4月13日（月）に発売される。 【写真】ミャクミャク『I myaku you.』先行カットを見る 『I myaku you.』はミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、全224ページのグラビア写真集。タイトルである「I myaku y