「ぬいぐるみチャームになる パンどろぼう おにぎりぼうやエコバッグ」が付録の『レタスクラブ』4月号セブンネットショッピング・セブン-イレブン特別版（KADOKAWA）が2026年3月25日（水）に発売される。発売に先駆け、2026年3月15日（日）からセブンネットショッピング、カドストにて予約が開始された。 【写真】「パンどろぼう」おにぎりぼうやのエコバッグを見る 昨年にも『レタスクラブ』の付録として登場した「パ