書籍『AIに選ばれ、ファンに愛される。』（日経BP）著書の佐藤尚之（さとなお）によるオンラインコミュニティ「7th」（セブンス）が、コミュニティ専用オウンドプラットフォーム「OSIRO」にて開設された。 【写真】オンラインコミュニティ「7th」（セブンス） 書籍『AIに選ばれ、ファンに愛される。』（日経BP）の著者・佐藤尚之（さとなお）。佐藤は「マーケティングや販売・経営などのカタチは、本格的AI時代