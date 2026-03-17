家の購入は人生の大きな決断かもしれません。だからこそ、身近な人の選択に不安を覚えたとき、「何か言ったほうがいいのだろうか」と迷うこともあるのではないでしょうか。今回の投稿は、義妹夫婦のマイホーム計画に対して、アドバイスをするべきかどうか悩むママから寄せられました。『義妹（子ども1歳、育休中で2人目妊活中）が家を買うそうです。場所は実家の近く。でも旦那さんの職場はそこから高速を使って3時間の距離。とな