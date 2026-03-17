今年に入り、新潟市内で火災が相次いでいることを受け、新潟市消防局が3月17日、新潟市東区のスーパーマーケットで緊急の“防火広報”を行いました。 先週、新潟市東区で発生した住宅火災で女性1人が死亡するなど、新潟市内では今年に入り33件の火災が発生。住宅火災では合わせて5人が亡くなっていて、去年に比べ死者数が増加しています。このため、新潟市消防局は13日から広報活動などを通じた火災予防の呼び