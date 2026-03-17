2022年8月に県北部を襲った豪雨で被災し、一部区間で運休が続いているJR米坂線。JR東日本新潟支社の白山弘子支社長は3月17日の会見で「復旧について現時点で具体的に決まったことはない」とした上で…【JR東日本新潟支社白山弘子 支社長】「たくさんの関係者がいて、様々な考えがある中で調整はそんなに簡単ではないということは事実。ただ、少しずつ、第6回の会議で示したような様々な交通モードのイメージを、参考