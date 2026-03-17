新潟市のアグリパークで3月、2匹のヤギが誕生。その愛くるしい姿を見ようと、施設は連日、親子連れなどでにぎわっています。 「ひなこさ～ん」子どもが呼びかけるその先にいたのは、新潟市南区のアグリパークで生まれた2匹のヤギ。メスの『ひなこ』とオスの『あまね』です。お母さんは6歳の『るみ』。ひなことあまねを含め、これまでに15匹の赤ちゃんを生んできました。【新潟市アグリパーク安澤功次