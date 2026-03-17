事件の捜査情報を知人に漏らしたとして、警察は新潟県警本部の巡査部長を懲戒処分しました。 停職3カ月の懲戒処分を受けたのは、県警本部の30代の男性巡査部長です。県警によりますと、巡査部長は去年8月、知人の求めに応じて風営法違反事件の容疑者に関する捜査情報を教えました。事件捜査の過程で情報の漏洩が疑われたことから調査を行ったところ、今回の事案が発覚しました。捜査情報を求めた知人は県警の情報提供者で、巡査部