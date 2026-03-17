西大寺会陽2月21日 2月に岡山市で開かれた「はだか祭り」、西大寺会陽に参加して事故に遭い、意識不明の重体となっていた50代の男性が17日、死亡しました。これで西大寺会陽での死者は2人となりました。 警察によりますと、亡くなったのは2月21日に、西大寺会陽に参加していた倉敷市福島の自営業の男性(58)です。死因は多臓器不全だということです。 西大寺会陽では、この男性を含めた男性3人が意識不明の重体となり、