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米１０年債は４．２００％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:43）（日本時間21:43）（%） 米2年債 3.659（-0.012） 米10年債4.200（-0.016） 米30年債4.853（-0.013） ドイツ2.916（-0.036） 英国4.708（-0.062） カナダ3.411（-0.022） 豪州4.939（-0.062） 日本2.266（0.000） ※米債以外は10年物