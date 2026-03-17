山本由伸（c）SANKEI ドジャース・山本由伸投手(27)が、今年も開幕投手を務める。デーブ・ロバーツ監督(53)がアリゾナ州グレンデールのキャンプ地で16日(日本時間17日)、「開幕戦の先発は、山本由伸投手に決まりました」と語った。同投手の開幕戦先発は、2年連続となる。 ブリュワーズとのオープン戦の試合前、指揮官は囲み取材で山本の開幕投手を明らかにすると、理由について説明した。