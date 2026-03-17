今年の箱根駅伝で大活躍を見せ、「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日が１７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。高校時代、遅刻しそうになった際の独特過ぎる選択を明かす一幕があった。青学の３連覇に大きく貢献した黒田は「僕、高校時代なんですけど、家から電車で学校に通ってたんですよ。でも、僕、結構ぎりぎりを攻めるタイプで朝練とか始発で行くんです