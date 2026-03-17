◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）池山監督が三塁側のヤクルトベンチを出て、マウンドに向かった。３回、１−０で迎えた２死満塁のピンチ。オープン戦で、かつ序盤に指揮官自らが出向くのは異例の光景だ。先発の松本健や集まった内野陣に、こんなジョークを飛ばした。「東京ドームのマウンドを見に来たよ！」笑顔が広がり、続くキャベッジは三飛で危機脱出。松本健は「力が抜けるというか、ありがたか