鶏肉料理のレパートリーを増やそう 私たちの食卓に欠かせない食材「鶏肉」。登場回数が多いからこそレパートリーをたくさん増やしておくと役に立つはず！ ということで、数ある鶏肉料理の中から今回は、お酒のおつまみにもおすすめの「よだれ鶏」をご紹介。 中華冷菜の定番「よだれ鶏」レシピ 「よだれ鶏」は茹でた鶏肉に唐辛子やラー油などが入ったピリ辛のタレをかけた冷菜。その名のとおり、よだれが出るほどおいしい料理と