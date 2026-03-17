お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司が１７日までにＳＮＳを更新。人気お笑いコンビとのプライベート遭遇エピソードが話題になっている。自身のインスタグラムに「先日新大阪の新幹線ホームで僕を見た瞬間、おばちゃんが急にコンポタを買って渡してきましたありがとうございます」と記し、続けて「『あっ、おはようございます』と言う暇もなくコンポタを渡してきました」とつづり、新幹線のホームでお笑いコンビ「阿佐ヶ谷