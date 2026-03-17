すぐに同居できると早とちりしてしまった義母ですが、息子の隼人さんはその希望を詳しく聞こうとしたのです。誰に対しても気遣いできる行動なのかもしれません。けれど涼子さんは、話を断ろうとしないことに違和感が残ったのです…。＞＞【まんが】義母の優しさは本物ですか？