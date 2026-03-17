お米離れが叫ばれる中、「タイパ」を重視した商品が発売されます。日清食品が17日発表したのは、カップにお湯を注ぐと5分で白いご飯ができる新商品「ふっくら釜炊きごはん」です。日清食品によりますと「自分で炊くお米」の市場規模は、2010年に1兆2000億円以上でしたが、2030年には8000億円程度に縮小し、パックなど「炊かれたお米」の市場が約2倍に拡大するとしています。少量しか食べない高齢者だけでなく、「タイパ」を重視す